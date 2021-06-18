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Пятница, 18 июня, 2021
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В России выпустили уникальные почтовые марки к Чемпионату Европы

7info7
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В почтовое обращение выпущены три почтовые марки, на двух из которых изображен талисман EURO 2020TM – Скиллзи, на третьей – логотип чемпионата.

Фристайлер Скиллзи был выбран талисманом EURO 2020TM, случайно попав на соревнование футбольных талантов Европы. Игра в футбол с друзьями на парковке позволила мальчику оказаться в центре внимания.

Всего в обращение поступило по 201 000 почтовых марок каждого вида.

Почтовые марки номиналом 18 и 52 рубля  с изображением официальной символики Чемпионата Европы по футболу EURO-2020™ можно приобрести в рязанских отделениях Почты России.

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