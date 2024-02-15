В России введут штраф за бесплатную раздачу просроченных продуктов

В России планируется ввести штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности населению благотворительными организациями. Депутаты Государственной Думы предлагают дополнить статью 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» такой категорией организаций, пишут «Известия».

Нарушителей предлагают штрафовать. Должностных лиц на 10-20 тысяч рублей, ИП — на 20-30 тысяч, а юрлица заплатят от 100 до 300 тысяч рублей.

Авторы законопроекта пишут, что он направлен на минимизацию рисков распространения небезопасной продукции.

Законопроект будет предложен в пакете законодательных мер, которые, как ожидается, будут стимулировать развитие фудшеринга в России. В частности, торговым сетям не придется платить НДС за продукты с истекающим сроком годности, если они будут переданы благотворительным организациям для оказания социальной помощи населению.