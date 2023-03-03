В России введут новый способ оплаты покупок с помощью смартфона

Новый способ расчетов картами «Мир» готовится запустить Национальная система платежных карт (НСПК), пишут «Известия».

Покупатель сможет расплатиться за товар, показав продавцу телефон с QR-кодом, который можно прочитать с помощью сканера. После этого списываются деньги с карты клиента.

Основная задача — защита данных при таких платежах. Информацию может увидеть мошенник, она может попасть на камеры видеонаблюдения. Поэтому транзакции сделают токенизированными — код будет содержать не данные карты, а ссылку на них.

Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года, отмечает издание.

Подобный способ оплаты стал доступен банкам осенью 2022 года, но клиенты смогут воспользоваться им только после завершения подготовительных процедур.