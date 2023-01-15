В России тестируют регистрацию питомцев по морде

В России планируют искать пропавших домашних животных по морде. О совместном с Гознаком проекте рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Рисунок носа у собак так же индивидуален, как и отпечаток пальца у человека, – пояснил парламентарий. Разработанный проект подразумевает добровольную и бесплатную регистрацию питомцев по морде.

Владимир Бурматов: «Фотографируется лицо собаки, ей присваивается ID номер. Если кто-то находит потерявшееся животное, то всё, что ему нужно — это войти в систему, и она по морде собаки выдаст остальные данные»

В настоящее время система работает в тестовом режиме. Депутат отметил, что в дальнейшем должно появиться соответствующее мобильное приложение.