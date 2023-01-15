В России тестируют регистрацию питомцев по морде

В России планируют искать пропавших домашних животных по морде. О совместном с Гознаком проекте рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Рисунок носа у собак так же индивидуален, как и отпечаток пальца у человека, – пояснил парламентарий. Разработанный проект подразумевает добровольную и бесплатную регистрацию питомцев по морде.
В настоящее время система работает в тестовом режиме. Депутат отметил, что в дальнейшем должно появиться соответствующее мобильное приложение.
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