Вторник, 7 февраля, 2023
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В России собираются ужесточить наказание для коллекторов

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Наказание для коллекторов в России может быть ужесточено. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

В телеграм-канале политик рассказал о рассмотрении соответствующего законопроекта. Предполагается назначать крупные денежные штрафы, принудительные работы или сажать на срок до 10 лет за клевету, угрозы, порчу имущества, насилие, если преступление совершит группа лиц.

Председатель Госдумы запустил анонимный опрос, поддерживают ли россияне такое решение. 

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