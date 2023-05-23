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В России разработали комбинированный метод лечения меланомы

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Изображение от snowing на Freepik

Специалисты Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ придумали, как усилить биологическую эффективность пучков протонов медицинского назначения и гамма-терапевтических установок. Совместно с протонным излучением они предложили использовать известный в медицине препарат для химиотерапии лейкозов 1-β-D-арабинофуранозилцитозин (АраЦ). Оказалось, что метод способен подавлять процесс развития меланомы у мышей.

Как рассказали ученые «Известиям», главным методом лечения меланомы, особенно на начальных этапах, считается хирургическое иссечение опухоли. Если же говорить о радиотерапии, то этот вид рака считается наиболее устойчивым к облучению. Поэтому и нужны препараты, способные усилить восприимчивость опухоли к такому лечению.

«Общеизвестно, что во время облучения в клетках опухоли возникают повреждения ДНК, которые могут быть однонитевыми, то есть потенциально восстановимыми, или двунитевыми, приводящими клетки к гибели. Наши специалисты показали, что в условиях влияния арабинозидцитозина при облучении протонами клеточных культур in vitro повышается частота образования летальных разрывов ДНК в клетках человека», — рассказал «Известиям» научный руководитель лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, член-корреспондент РАН Евгений Красавин.

Специалисты провели эксперименты на лабораторных мышах, которые показали эффективность комбинирования АраЦ и протонной терапии. На данный момент исследования, которые могут привести к использованию этого способа в терапии онкологических заболеваний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С кожей эффект: российские ученые улучшили терапию меланомы

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