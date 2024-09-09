В России разрабатывают законопроект об обязательной процедуре примирения при разводе

Министерство юстиции Российской Федерации работает над созданием правовой нормы, предполагающей введение обязательной процедуры примирения перед началом расторжения брака. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Несколько дней назад министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что разрабатывается законопроект, который в обязательном порядке внедрит досудебную примирительную процедуру при разводе. В рамках этой процедуры супруги получат возможность согласовать вопросы о будущем проживании детей, разделе совместно нажитого имущества и алиментах.

В ведомстве уточнили, что данная инициатива рассматривается в контексте реализации государственной стратегии по защите семьи и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Работа над инициативой ведется в сотрудничестве с представителями научной сферы и федеральными органами исполнительной власти.