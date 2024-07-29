В России произошло массовое отравление водой Olavoda

Массовое отравление водой марки Olavoda, после которого у 31 человека была выявлена острая кишечная инфекция, привлекло внимание общественности и властей к проблемам, связанным с производством и безопасностью бутилированной воды. Об этом сообщается Telegram-канале Shopper’s.

Компания приняла решение приостановить производство воды на месяц после выявления серьезных нарушений санитарных норм. В ходе проверки выяснилось, что работники предприятия не соблюдали основные гигиенические требования: они не мыли рук перед работой и использовали дешевый антисептик, который не обеспечивал достаточной защиты от бактерий и вирусов. Также в помещениях наблюдались мыши и насекомые.

Кроме того, у руководства фирмы отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество продукции. Вода Olavoda представлена в крупных супермаркетах по всей России, цена одной бутылки составляет от 25 рублей.