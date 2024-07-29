Понедельник, 29 июля, 2024

В России произошло массовое отравление водой Olavoda

Автор: 7info7

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Массовое отравление водой марки Olavoda, после которого у 31 человека была выявлена острая кишечная инфекция, привлекло внимание общественности и властей к проблемам, связанным с производством и безопасностью бутилированной воды. Об этом сообщается Telegram-канале Shopper’s.

Компания приняла решение приостановить производство воды на месяц после выявления серьезных нарушений санитарных норм. В ходе проверки выяснилось, что работники предприятия не соблюдали основные гигиенические требования: они не мыли рук перед работой и использовали дешевый антисептик, который не обеспечивал достаточной защиты от бактерий и вирусов. Также в помещениях наблюдались мыши и насекомые.

Кроме того, у руководства фирмы отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество продукции. Вода Olavoda представлена в крупных супермаркетах по всей России, цена одной бутылки составляет от 25 рублей.

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