В России предложили запретить детям до 18 лет управлять электросамокатами

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России готовит предложения по ужесточению правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, рассказал «Известиям» в среду, 15 июня, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Понятие электрического транспортного средства должно быть зафиксировано в Правилах дорожного движения (ПДД), там же необходимо указать принципы его использования, отметил эксперт.

— Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону, — отметил Кабанов.

Необходимо, считает член СПЧ, ввести для электросамокатов и других подобных транспортных средств обязательное страхование ответственности, разрешить управлять ими только с 18 лет. Можно подумать и о получении для этого прав особой категории, добавил он.

Предложения, которые будут направлены в правительство, окончательно обсудят и сформулируют на заседании постоянной комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы 27 июня, подчеркнул Кабанов.

Обсуждение этой темы активизировалось после нескольких резонансных происшествий. Так, 14 июня в Москве погиб 24-летний мужчина, управлявший электросамокатом, сообщил источник РЕН-ТВ в правоохранительных органах. Ранее, 11 июня, после столкновения с этим популярным транспортным средством с территории ВДНХ с сотрясением, переломом лобной кости и ключицы госпитализировали 5-летнюю девочку. А 5 июня по той же причине скончалась 83-летняя москвичка.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Лихая беда: детям до 18 хотят запретить управлять электросамокатами»