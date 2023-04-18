В России предложили снять запрет на создание фирм-«матрёшек»

Российским предприятиям могут разрешить создавать компании-«матрешки» (когда одна организация владеет 100% другой, которой, в свою очередь, принадлежат 100% третьей компании) при некоторых условиях — ответственность собственника за долги фирмы и запрет на занятие руководящей должности в «матрешке».

Ограничения прописаны в законопроекте, который разработал Минюст, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Запрет был принят в 1995 году, но уже давно, по мнению бизнес-объединений, утратил свою актуальность. В мае прошлого года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил власти разрешить создание сложных структур.

«За последний год из-за внешнего давления в стране сложилась непростая экономическая ситуация. В первую очередь от этого страдает бизнес, который вынужден справляться с санкционными ограничениями. В таких условиях излишнее нормативное регулирование, в частности устаревшими и неработающими нормами, создает дополнительное давление на предпринимателей», — уверен член генсовета «Деловой России» Сергей Гебель.

Первый заместитель руководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев заявил, что запрет выступает барьером, который ограничивает гибкость бизнеса в условиях санкционного давления.

Юристы указывают, что обойти его всегда было достаточно легко. Кроме того, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отметил, что ЕГРЮЛ позволяет установить конечного бенефициара даже в сложных структурах, а налоговые органы умеют бороться с дроблением бизнеса и при внешней независимости разных компаний.

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Дочерняя кампания: в России хотят снять запрет на создание фирм-«матрешек»