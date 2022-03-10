В России предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ

В России предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ многодетным семьям (от трех детей). Инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса, которые считают нужным принять члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщила «Известиям» зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.

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Предложения направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин, добавила она. Также в числе инициатив — субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет.

Кроме того, предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для граждан и УК. Сегодня штраф составляет 1/300 (от 30 до 90 дней просрочки) и 1/130 (свыше 90 дней) от ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Каким образом рассчитывать пени иначе, нужно обсуждать, считает Светлана Разворотнева. Дополнительно предлагается отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан, ограничить ее до 0,1% для УК, предоставить на период ухудшения экономической ситуации отсрочки по уплате налогов для организаций ЖКХ и снижение самих сборов.

Комплекс мер был сформирован на основе обсуждений с представителями управляющих компаний, Общественной палаты РФ, НП «ЖКХ Контроль», региональных общественных палат, федеральными и региональными экспертами и другими представителями отрасли.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Жилищный запрос: в РФ хотят освободить многодетных от оплаты ЖКХ»