В России появится православный мессенджер для реставрации храмов

Фонд «Иннотех XXI», занимающийся восстановлением храмов, анонсировал выход православного мессенджера «Зосима» на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

Приложение будет доступно для загрузки на популярных мобильных платформах. «Зосима», названо в честь святого и разработано для обмена информацией о храмах в рамках проекта «Спаси и сохрани».

В рамках данной инициативы местные жители смогут подавать заявки на реставрацию храмов в Ярославской области. По итогам конкурса будет выбрано 5-7 объектов для восстановления, а фонд займется сбором средств и привлечением специалистов и волонтеров для осуществления работ.

«Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект «Спаси и сохрани» – например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах», — сказал президент фонда Алексей Агапов.

Он добавил, что некоторые функции нового мессенджера будут протестированы и доработаны в рамках проекта «Спаси и сохрани».