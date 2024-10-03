Пятница, 4 октября, 2024

В России появится новый глянцевый журнал

Автор: Валерия Мединская

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Уже этой зимой при поддержке ГПМ РТВ начнет выходить новый глянцевый журнал. В центре внимания издания окажется всё самое актуальное, что нужно знать о моде, красоте, бизнесе, мире культуры и образе жизни в целом. Создатели проекта ставят перед собой амбициозную цель – вернуть интерес читателей к качественному принту, который читают, а не просто просматривают.

Главным редактором журнала станет Алеко Надирян — фэшн-журналист, стилист и автор популярного телеграм-канала. В прошлом, он работал менеджером в ЦУМе, ГУМе и зарубежных компаниях FENDI, MONCLER. Также являлся привлеченным креативным директором в российских брендах, сотрудничал со многими моделями и представителями шоу бизнеса.

Алеко Надирян, главный редактор: «И снова про глянец. Мы опираемся на фундамент, который наши коллеги нарабатывали годами, но при этом разбавляем его новыми диджитальными смыслами. Мы хотим, чтобы этот журнал не только листали, но и читали, пересматривали, сохраняли. Если мы с этим справимся, то новая эра глянцевых проектов не за горами».

Журнал постарается ответить на сложные вопросы, возникающие у сегодняшней аудитории. Не только что купить прямо сейчас или в каком ресторане забронировать столик, но и как открыть реальный бизнес, да и стоит ли вообще начинать? Новое медиа будет отвечать на вопросы: в какую одежду инвестировать, сколько стоит запустить своё рекламное агентство и реально ли за 30 дней запустить собственное дело с нуля. Кроме того, издание даст площадку локальным брендам для максимально честного и открытого диалога с аудиторией.

Разумеется, не обойдется без популярных героев поп-культуры, которые откроются читателю с неожиданной стороны. На страницах журнала появятся все — от популярных блогеров и свежих лиц до владельцев бизнеса и успешных ученых. Новый глянец понравится и тем, кто любит читать вдумчивые лонгриды, и тем, для кого важны эстетика и визуал. Целевая аудитория — жители городов-миллионников в возрасте 21-55 лет.

Название журнала держится в тайне, но оно максимально отражает концепцию актуального глянца. Первый номер презентуют в декабре. Планируется, что печатная версия издания будет выходить шесть раз в год, тираж — 5 тысяч экземпляров. Журнал можно будет приобрести в книжных магазинах, аэропортах, супермаркетах и на маркетплейсах. В ближайших планах — запуск одноименного онлайн-медиа и выстраивание полноценной экосистемы и коммьюнити в рамках проекта.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-медиа»: «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» с телеканалами ТНТ и «Пятница» в составе – это флагман самого модного, классного, креативного и продвинутого контента в нашей стране. Мы – те, кто придумывают тренды, кто задает эти тренды, кто каждый год, на протяжении последних трёх лет так точно, доказывает, что может захватить ваши умы. Мы можем придумать и довести любую идею до реализации, превратив её в самую популярную программу, реалити-шоу или сериал. Именно для того, чтобы поддерживать собственные высокие стандарты качества, мы решили запустить глянцевый журнал. Как вы знаете, мы не просто так говорили, что все звёзды остаются с нами, поэтому им нужен и такой ресурс. И мы им его дадим».  

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