Пятница, 9 февраля, 2024

В России планируют ограничить деятельность блогеров, коучей и инфоцыган

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В России планируют ограничить деятельность блогеров, коучей и инфоцыган

Автор: 7info 2

Опубликовано

Законодательство РФ может урегулировать деятельность блогеров, интернет-коучей и инфоцыган. Соответствующие поправки готовят в Госдуме, пишут «Известия».  

В закон планируют ввести определение такой деятельности, а также урегулировать все компоненты работы. Так, авторы будут обязаны указывать реквизиты, контактные данные, предоставлять полную и достоверную информацию о своей деятельности и честно говорить о возможных результатах продукта. 

Изменения, по словам специалистов, выведут блогерство и инфобизнес из серой зоны и повысят качество услуг. 

Также эксперты отмечают, что такие поправки в законодательстве назрели давно. Оборот рынка инфоуслуг в России сейчас превышает 100 миллиардов рублей в год.  

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