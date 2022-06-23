В России может появиться отечественный магазин мобильных приложений

Законопроект внесло в Госдуму правительство, – сообщает РИА Новости.

Мобильные приложения, как ожидается, будут предустанавливать на технические устройства россиян в обязательном порядке. Нововведение призвано обеспечить бесперебойное оказание жителям России интернет-сервисов.

Идея стала актуальна на фоне санкций против нашей страны и риска прекращения работы в России иностранных магазинов приложений, – указано в пояснении к документу.

Премьер Михаил Мишустин в апреле призвал создать аналог App Store и Google Play из-за риска блокировки российских приложений.

Сейчас в России действуют три российских магазина мобильных приложений для Android – NashStore, RuMarket и RuStore.