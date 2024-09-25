В России могут ввести штрафы за выгул собак в неположенном месте

Мособлдума предлагает установить штрафы за выгул домашних животных в запрещенных местах. Проект закона был принят в первом чтении 24 июля на заседании Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Согласно предложению, за первое правонарушение владельцы собак могут получить либо предупреждение, либо штраф в диапазоне от 500 до 1500 рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 1,5—3 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 3 до 5 тысяч рублей, а за повторное правонарушение могут достигать 5—10 тысяч рублей.

Несмотря на принятие в 2018 году закона «Об ответственном обращении с животными», соответствующие положения до сих пор отсутствуют в Кодексе об административных правонарушениях. Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба считает, что введение ответственности поможет повысить уровень соблюдения гражданами норм законодательства в сфере обращения с питомцами.