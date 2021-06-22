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Вторник, 22 июня, 2021
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В России могут ввести серьёзные штрафы за выброс мусора из машин

7info7
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Правительство РФ подготовила положительный отзыв на идею строже наказывать за выброс мусора из автомобилей. Об этом пишет «Российская газета».

Правительство в целом поддержало законопроект, однако его авторам высказали некоторые технические замечания. С инициативой увеличения штрафов, фотофиксации нарушений и конфискации автотранспорта за сброс мусора выступили Мосгордума и Мособлдума.

Сейчас штраф за сброс отходов из транспортных средств составляет 1-2 тыс. руб. Если новый законопроект примут, то штрафы увеличатся до 10-15 тыс. руб для граждан. Юрлицам за нарушения придётся платить от 30 до 50 тыс. руб. В случае, если нарушение было зафиксировано на фото или видео, владелец транспортного средства будет оштрафован на 10 тыс. руб.

Если сброс мусора производится с использованием грузовиков, прицепов и других самоходных машин, штраф увеличивается до 40-50 тыс. руб. Для предпринимателей без образования юрлица эта сумма составит от 60 до 80 тыс. руб, для юрлиц — от 100 до 120 тыс. руб. В случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами планируется штраф в размере 100 тыс. рублей.

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