В России изменят правила назначения пособий на детей 3-7 лет

До конца года в России изменятся правила назначения пособий для семей с детьми. Об этом сообщается в instagram-аккаунте министерства труда и соцзащиты.
Изменения коснутся выплат на детей от 3 до 7 лет, а также выплат одиноким родителям детей в возрасте 8-17 лет.
В некоторых случаях женщина может уволиться и потерять доход, если тяжело переносит беременность. После вступления в силу новых правил период для объективного отсутствия заработка будет считаться с момента постановки на учёт по беременности.