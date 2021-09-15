В России изменят правила назначения пособий на детей 3-7 лет

До конца года в России изменятся правила назначения пособий для семей с детьми. Об этом сообщается в instagram-аккаунте министерства труда и соцзащиты.

Изменения коснутся выплат на детей от 3 до 7 лет, а также выплат одиноким родителям детей в возрасте 8-17 лет.

— Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода»: наличие у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или отсутствие доходов по объективными жизненными обстоятельствами, — говорится в сообщении.

В некоторых случаях женщина может уволиться и потерять доход, если тяжело переносит беременность. После вступления в силу новых правил период для объективного отсутствия заработка будет считаться с момента постановки на учёт по беременности.