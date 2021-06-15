В России хотят ужесточить правила использования шипованных шин

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В России могут начать штрафовать за бесконтрольное использование шипованной резины. О необходимости введения санкций в отношении водителей заявили представители «Росасфальта», пишет «Коммерсант».

Так за использование шипованных шин летом автолюбителей могут начать штрафовать на 2 тысяч рублей. А скорость движения предложено ограничить до 80 километров в час за городом и до 60 километров в час – в городе.

Водителями с шипованными шинами знак «Ш» могут устанавливать под лобовым и задними стёклами. Так их проще будет контролировать на дороге.