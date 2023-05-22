В России хотят выдавать семейные сертификаты на покупку первого автомобиля

В ГД РФ внесут проект закона о семейном сертификате на покупку машины. Согласно новой инициативе, воспользоваться льготой смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка.
Сертификат предполагает выплату размером миллион рублей, но есть условие: на средства сертификата можно будет купить только автомобиль из линейки российского автопрома. При этом продать машину семьи смогут только по истечении пяти лет. Такое правило вводится, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, рассказали «Известиям» инициаторы законопроекта.
По его словам, в последнее время государство предприняло очень много мер по поддержке рождаемости, однако ситуация, к сожалению, не изменилась. Парламентарий также добавил, что автомобили очень нужны молодым семьям. Кроме того, подобные сертификаты — это ещё и поддержка отечественного автопрома.