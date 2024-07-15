В России цены на свинину и куриное мясо сравнялись

В России практически сравнялись цены на свинину и куриное мясо. По данным Минсельхоза, с начала года свинина подешевела на 5%, а курятина — на 2%. Сейчас килограмм свинины в оптовой продаже стоит 171 рубль, а курица стоит 162 рубля,передаёт РИА Новости.

По словам профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, сближение цен на эти виды мяса связано с консолидацией рынка: крупные холдинги, которые контролируют большую часть производства, удерживают цены на приблизительно одинаковом уровне.

На рынке курятины, где конкуренция ниже, этот тренд проявляется особенно заметно. На рынке свинины конкуренция пока выше, что и обуславливает более низкие цены. Однако эксперт не исключает, что в будущем, по мере дальнейшей консолидации рынка и возвращения сезонного спроса, цены на свинью могут вырасти.