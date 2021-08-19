В Роспотребнадзоре усомнились в полном исчезновении коронавируса

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Инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно. Такое заявление он сделал РИА Новости.

Горелов отметил: пока учëным не удалось установить нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром для передачи её человеку. Но уже можно сказать сейчас, что полное исчезновение вируса вряд ли возможно.

Есть вероятность, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Это станет возможным в том случае, когда иммунитет достигнет 80%.

Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил специалист.