В Роскачестве рассказали, как отличить фейковый отзыв на товар в интернете

Специалисты Роскачества назвали признаки, по которым можно отличить фейковые отзывы в интернет-магазине. Насторожить покупателей должны сразу несколько моментов.

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Во-первых, отличительной особенностью фейкового отзыва может являться наличие высокопарных слов и фраз, например, «восхитительный», «очень круто всё сделано» и т д. При этом сопровождаться они могут рекламными призывами «попробуйте», «убедитесь сами» и т д.

Во-вторый, фейковый отзыв как правильно лишён деталей и построен из общих фраз. Ещё он, как правило, напичкан большим количеством подробных фактов о товаре, который простой человек вряд ли бы стал перечислять.

Насторожить должно и то, что отзыв появился в один день с другими подобными. Кроме того, фейковый отзыв может показаться слишком «прилизанным», правильным и хвалебным.