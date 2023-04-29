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Суббота, 29 апреля, 2023

В Ряжском зоопарке родился тигрёнок

Фото: ИД «Пресса»
Фото: ИД «Пресса»

Пару недель назад у тигров Ряжского зоопарка родился тигрёнок, сообщает сайт ИД «Пресса».

По словам управляющего зоопарком Юрия Проскурни, тигрёнок родился 11 апреля у тигров Шерхана и Тигрули. Котёнок совсем маленький, но мощные лапы и грозный взгляд выдают свирепого хищника. Мать постоянно находится рядом с сыном.

В тот же день произошло пополнение в семействе носух — на свет появились 5 детёнышей.

Тигрица Тигруля находится в зоопарке более 13 лет, отец Шерхан приехал немного позже. Для их сына уже готовят новый дом в подмосковном зоопарке.

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