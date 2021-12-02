В Ряжском районе погиб водитель легковушки Lada Priora при столкновении с грузовиком MAN

Вечером в среду, 1 декабря, на 300 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области случилось ДТП с участием легкового автомобиля Lada Priora и грузовика MAN, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, 43-летний житель Тамбовской области на «Ладе» не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом под управлением 49-летнего жителя Тульской области.

В результате аварии водитель Lada Priora погиб.

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В полиции по факту случившегося проводится проверка.