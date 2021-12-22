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Среда, 22 декабря, 2021
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В Ряжском районе пьяный мужчина разрубил топором голову сожительницы

Александр Ильин

В Ряжском районе Рязанской области задержан 45-летний местный житель, который подозревается в убийстве 52-летней сожительницы, сообщает пресс-служба регионального следкома. 

По данным следователей, 21 декабря пара распивала спиртные напитки в одном из сёл Ряжского района. В ходе застолья между ними произошёл конфликт. 

В итоге мужчина схватил топор и нанёс потерпевшей удар металлической частью топора в область головы. От полученных травм женщина скончалась на месте. 

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

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