В Ряжском районе застолье трёх друзей едва не закончилось поножовщиной

В Ряжском районе Рязанской области полицейские возбудили уголовное дело на местного жителя, который угрожал убийством своим друзьям, сообщает УМВД России по региону.

По предварительным данным, трое приятелей распивали спиртные напитки в доме подозреваемого. Когда алкоголь закончился, гости стали требовать от хозяина предоставить им ещё, указывая, что они постоянно угощают его горячительным, а тот лишь пьёт за их счёт.

Такие слова не понравились мужчине. Он схватился за кухонный нож и стал угрожать расправой. Один из потерпевших обратился в полицию.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством).