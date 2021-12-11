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Суббота, 11 декабря, 2021
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В Ряжском районе застолье трёх друзей едва не закончилось поножовщиной

Александр Ильин

В Ряжском районе Рязанской области полицейские возбудили уголовное дело на местного жителя, который угрожал убийством своим друзьям, сообщает УМВД России по региону. 

По предварительным данным, трое приятелей распивали спиртные напитки в доме подозреваемого. Когда алкоголь закончился, гости стали требовать от хозяина предоставить им ещё, указывая, что они постоянно угощают его горячительным, а тот лишь пьёт за их счёт. 

Такие слова не понравились мужчине. Он схватился за кухонный нож и стал угрожать расправой. Один из потерпевших обратился в полицию. 

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством).

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