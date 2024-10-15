В Ряжском округе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В Ряжском округе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняли участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, заместитель главы администрации Ряжского округа по социальным вопросам Марина Вышегородцева, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ряжского округа Софья Иванова.

Главными темами встречи стали меры социальной поддержки и оказание психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

— Обсудили помощь государства в трудоустройстве и открытии своего дела при посредничестве Центра занятости населения Рязанской области, формы социального контракта, льготы для школьников, а также выплаты по ранениям и получение страховки бойцами СВО, — рассказала Елена Синица.

Кроме этого, участникам круглого стола рассказали про сервис «Добрая няня» — присмотр за детьми до 6 лет на время от одного до двух часов. Ранее «Добрую няню» обсуждали в качестве инициативы в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».

Также Елена Синица рассказала присутствующим о программе по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, реализуемой на базе Штаба. Сессии проходят в онлайн-формате, в том числе в мессенджерах. Их проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.