В Ряжске задержали злоумышленника, подозреваемого в распространении наркотиков

28-летнего жителя поселка Александро-Невский задержали в Ряжске по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Полицейские узнали, что мужчина планирует разложить на улицах города несколько контейнеров с наркотиками.

При задержании у злоумышленника нашли самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в нем содержится 0,43 грамма синтетического наркотика.

Аналогичный контейнер изъяли из ранее сделанной закладки на улице города Ряжска.

В отношении жители Александро-Невского возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.