В Ряжске развернули пункт временного размещения из-за подтоплений

В Ряжске из-за резкого потепления вышла из берегов река Хупта. Подробности привёл глава районной администрации Андрей Насонов.

Сейчас затоплены 2 низководных моста. Автомобильное движение перекрыто на окружной дороге в районе Ряжского ММЦ и дороге Ряжск – Шереметьево (мост около д. Введеновка). Подтоплены территории частного жилого сектора, в зоне подтопления – 6 улиц.

На улице Пушкина развернули пункт временного размещения и организовали горячее питание и медицинское наблюдение. Все службы приведены в режим повышенной готовности.

Временные посты с лодочными переправами оснащены оборудованием и личным составом. В Ряжский район прибыли дополнительные силы и средства МЧС.

Единая диспетчерская служба собирает информацию о необходимой помощи для граждан, принимает обращения от жителей по вопросу эвакуации из зоны подтопления по телефону 112.