Суббота, 20 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Ряжске полицейский отказался от взятки, предложенной нарушителем

7info

В Ряжске полицейский отказался от взятки, предлагаемой водителем, нарушившим правила дорожного движения. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В городе Ряжске 27-летний житель Курской области, двигаясь по улице Ленина, допустил нарушение ПДД, предусмотренное ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, а именно управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

Пытаясь избежать мер административного наказания, мужчина осуществил попытку дачи взятки в размере 1000 рублей инспектору ДПС отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Ряжский». Однако мужчина не смог довести свой преступный замысел до конца: госавтоинспектор отказался получить денежные средства. Об этом факте сотрудник в установленном порядке подал уведомление.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30- ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ввиду того, что согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинный преступлением вред, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Наркоман получил 15 лет колонии за убийство пенсионерки

Находясь под действием наркотиков, он проник в дом к 73-летней женщине, напал и задушил.

Штаб Захара Прилепина открылся в Рязани

Штаб, который находится в Есенин центре, объединит работу сразу нескольких общественных организаций.

Для Рязани закупят ещё 25 новых автобусов

Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Рогов: ВСУ за сутки обстреляли два населённых пункта Запорожской области

19 мая в селе Роздол Михайловского района огонь вёлся прицельно по населённому пункту. Один человек погиб.

Дочек убитой рязанки Елены Логуновы передали под полную опеку ее матери

Об этом 20 мая сообщила детектив Екатерина Шумякина, занимавшаяся поисками Елены.

В Облдуме обсудили вопросы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики

В региональном парламенте в среду, 17 мая, состоялся «правительственный час», на котором обсуждался ход реализации федерального проекта «Профессионалитет».

В Новомичуринске утонул рыбак

ЧП случилось 19 мая недалеко от городского стадиона. Люди заметили мужчину в воде и вызвали спасателей.

Фонд капитального ремонта Липецкой области возглавил Алексей Костин

Роман Сапрыкин, ранее занимавший пост, продолжит работу в Фонде в должности заместителя генерального директора.

Массовая драка произошла в Рязани у ТЦ «Ёж» — ТГ

Во время потасовки два человека получили ножевые ранения, один пострадавший в тяжёлом состоянии.

Действующий мост через Оку в Рязани планируют закрыть к 2029 году

В июле собираются начать проектно-изыскательные работы для строительства нового моста, завершить их собираются в четвертом квартале 2024 года.

В Рязанском кремле открылась выставка «Поневы, кички и рога…»

Выставка является центральным экспозиционным проектом года и посвящена богатейшему разнообразию народного костюма Рязанской губернии.

30 учеников школ Рязани получили паспорта в рамках программы Движения Первых

Второй этап Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России!» состоялся 19 мая – в День детских общественных объединений. Школьники Рязани получили свой первый паспорт из рук Анны Росляковой, Первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области. Анна Николаевна поздравила юных граждан и напомнила о правах и обязанностях, которые навсегда...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации