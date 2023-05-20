В Ряжске полицейский отказался от взятки, предложенной нарушителем

В Ряжске полицейский отказался от взятки, предлагаемой водителем, нарушившим правила дорожного движения. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В городе Ряжске 27-летний житель Курской области, двигаясь по улице Ленина, допустил нарушение ПДД, предусмотренное ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, а именно управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

Пытаясь избежать мер административного наказания, мужчина осуществил попытку дачи взятки в размере 1000 рублей инспектору ДПС отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Ряжский». Однако мужчина не смог довести свой преступный замысел до конца: госавтоинспектор отказался получить денежные средства. Об этом факте сотрудник в установленном порядке подал уведомление.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30- ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ввиду того, что согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинный преступлением вред, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.