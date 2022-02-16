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Среда, 16 февраля, 2022

В Ряжске поймали пьяного водителя на Kia Rio

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В Ряжске поймали пьяного водителя на Kia Rio

Александр Ильин

В Ряжске на улице Мичуринской полиция остановила 50-летнего местного жителя на Kia Rio, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Сотрудники ДПС заметили у мужчины характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Освидетельствование показало у водителя 1,19 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Нарушителя отстранили от управления транспортным средством, составили на него административный протокол о правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ

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