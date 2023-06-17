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В РязГМУ отметили День медработника

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В пятницу, 16 июня, в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сотрудников вуза и студентов с профессиональным праздником поздравили министры здравоохранения, образования Рязанской области Александр Пшенников и Ольга Щетинкина, глава Рязани Татьяна Панфилова, мэр города Виталий Артёмов.

Артёмов отметил: РязГМУ занимает лидирующие позиции, входит в различные топы.

— Большое спасибо за то, что вы выбрали для себя профессию служения людям, — сказал врио главы городской администрации.

Отличившимся работникам вручили региональные и муниципальные награды.

В РязГМУ отметили День медработника
В РязГМУ отметили День медработника
В РязГМУ отметили День медработника

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