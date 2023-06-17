В РязГМУ отметили День медработника

В пятницу, 16 июня, в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Сотрудников вуза и студентов с профессиональным праздником поздравили министры здравоохранения, образования Рязанской области Александр Пшенников и Ольга Щетинкина, глава Рязани Татьяна Панфилова, мэр города Виталий Артёмов.
Артёмов отметил: РязГМУ занимает лидирующие позиции, входит в различные топы.
Отличившимся работникам вручили региональные и муниципальные награды.