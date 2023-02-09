Четверг, 9 февраля, 2023
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В РязГМУ открылась первичная ячейка «Движения первых»

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Состоялась торжественная церемония открытия первичной ячейки «Движения первых» на базе Рязанского медуниверситета. От имени губернатора Павла Малкова участников приветствовала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России В.В. Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. В церемонии приняли участие председатель совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Рязанской области Татьяна Косачева, ректор РязГМУ Роман Калинин.

Рослякова, приветствуя участников мероприятия, поблагодарила студентов РязГМУ за то, что добровольцы-медики приняли самое активное участие в борьбе с пандемией коронавируса, отметила активное участие представителей вуза во всех общественно значимых событиях.

«Не было никаких сомнений, что вуз присоединится к РДДМ. Миссию и ценности «Движения первых» здесь разделяют. Помните главное – будущее нашей страны, будущее Рязанской области в ваших руках», – сказала Анна Рослякова.

Согласно уставу РДДМ «Движение первых» вступить в него могут не только школьники. Для тех, кто хочет действовать в рамках целей и миссии «Движения первых» после получения среднего образования и достижения 18 лет, существует статус участника-наставника. Они занимаются воспитанием, профессиональной ориентацией и организацией досуга участников-обучающихся и могут выполнять, в частности, функции вожатых, преподавателей, добровольцев.

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