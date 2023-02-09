В РязГМУ открылась первичная ячейка «Движения первых»

Состоялась торжественная церемония открытия первичной ячейки «Движения первых» на базе Рязанского медуниверситета. От имени губернатора Павла Малкова участников приветствовала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России В.В. Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. В церемонии приняли участие председатель совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Рязанской области Татьяна Косачева, ректор РязГМУ Роман Калинин.

Рослякова, приветствуя участников мероприятия, поблагодарила студентов РязГМУ за то, что добровольцы-медики приняли самое активное участие в борьбе с пандемией коронавируса, отметила активное участие представителей вуза во всех общественно значимых событиях.

«Не было никаких сомнений, что вуз присоединится к РДДМ. Миссию и ценности «Движения первых» здесь разделяют. Помните главное – будущее нашей страны, будущее Рязанской области в ваших руках», – сказала Анна Рослякова.

Согласно уставу РДДМ «Движение первых» вступить в него могут не только школьники. Для тех, кто хочет действовать в рамках целей и миссии «Движения первых» после получения среднего образования и достижения 18 лет, существует статус участника-наставника. Они занимаются воспитанием, профессиональной ориентацией и организацией досуга участников-обучающихся и могут выполнять, в частности, функции вожатых, преподавателей, добровольцев.