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Среда, 22 июня, 2022

В Рязанскую ОКБ купили плазменный стерилизатор

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7info

В Рязанскую ОКБ купили плазменный стерилизатор

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В Рязанскую областную клиническую больницу приобрели плазменный стерилизатор. Прибор закуплен рамках программы модернизации первичного звена, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Чтобы уничтожить вирусы, микробы и бактерии на металлических инструментах после манипуляций, в ОКБ используют стерилизаторы с высокой температурой. Но врачи применяют не только металлические инструменты. Есть еще кабели, оптика, световоды, которые не выдержат такой обработки. Для их дезинфекции и приобрели плазменный стерилизатор.

Температура внутри плазменного стерилизатора невысокая, оборудование стерилизуется здесь с помощью плазмы. Это дает гарантию стерильности и безопасно для инструментов.

Стерилизатор прост в управлении. Агрегат представляет собой камеру, внутри которой стеллаж. Инструменты раскладывают на полках стеллажа и закрывают дверцу. После обработки оборудование готово к использованию. Такие стерилизаторы применяют только в ведущих клиниках страны.

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