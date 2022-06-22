В Рязанскую ОКБ купили плазменный стерилизатор

В Рязанскую областную клиническую больницу приобрели плазменный стерилизатор. Прибор закуплен рамках программы модернизации первичного звена, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Чтобы уничтожить вирусы, микробы и бактерии на металлических инструментах после манипуляций, в ОКБ используют стерилизаторы с высокой температурой. Но врачи применяют не только металлические инструменты. Есть еще кабели, оптика, световоды, которые не выдержат такой обработки. Для их дезинфекции и приобрели плазменный стерилизатор.

Температура внутри плазменного стерилизатора невысокая, оборудование стерилизуется здесь с помощью плазмы. Это дает гарантию стерильности и безопасно для инструментов.

Стерилизатор прост в управлении. Агрегат представляет собой камеру, внутри которой стеллаж. Инструменты раскладывают на полках стеллажа и закрывают дверцу. После обработки оборудование готово к использованию. Такие стерилизаторы применяют только в ведущих клиниках страны.