В рязанскую колонию пытались пронести мясо, напичканное телефонами

В рязанской колонии пресекли попытку проноса мобильных телефонов. Их оперативники обнаружили в куске мяса, который предназначался для одного из заключённых, сообщает Управление ФСИН России по региону.

Это произошло в ИК-5 в скопинском селе Клокотки. Во время досмотра продуктовой посылки сотрудники оперативного отдела обратили внимание на мясо в вакуумной упаковке. Мясные изделия оказались «нафаршированы» телефонами. Часть сотовых обнаружили в упаковке чая. Всего было изъято 14 мобильных телефонов.

Запрещённую к проносу технику изъяли. По данному факту продолжают проводиться оперативно-разыскные и оперативно-профилактические мероприятия, уточнили в ведомстве.

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