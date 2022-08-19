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В рязанскую колонию-поселение пытались перебросить бутылки со спиртом и мобильные телефоны

Оперативники рязанской колонии-поселения предотвратили попытку передачи в исправительное учреждение запрещённых предметов, сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Рязанской области.

О готовящемся перебросе сотрудники колонии знали заранее. Во время совершения правонарушения они задержали мужчину с полиэтиленовым свёртком в руках.

В свёртке обнаружены 9 сотовых телефонов и пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью общим объёмом 2 литра. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Материалы будут направлены в суд.

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