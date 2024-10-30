В рязанском загсе рассказали про офицерскую жену, которая во имя любви делала подкоп и сменила 11 квартир

В рязанском загсе 45 лет со дня свадьбы отметили Василий Юрьевич и Елена Сергеевна Беднарчук. Их историю знакомства, любви и яркие моменты совместной жизни рассказала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.
Одно из событий прошлого особенно врезалось в память супругов. В 1991 году часть военную часть в Волгоградской области расформировывают. Семья снимала у бабушки глинобитную мазанку ещё довоенной постройки.
Сейчас у супругов уже двое внуков, внучка. Любят путешествовать, возиться на даче. Также Василий Юрьевич и Елена Сергеевна мечтают поженить внуков, погулять на свадьбе внучки и увидеть правнуков.