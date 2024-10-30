В рязанском загсе рассказали про офицерскую жену, которая во имя любви делала подкоп и сменила 11 квартир

В рязанском загсе 45 лет со дня свадьбы отметили Василий Юрьевич и Елена Сергеевна Беднарчук. Их историю знакомства, любви и яркие моменты совместной жизни рассказала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

— Василий и Елена познакомились на танцах в Горроще в 1977 году. Молоденькая медсестра и курсант училища связи. В октябре 1979-го поженились. А в 80-м началась их служба.

8 гарнизонов, 11 квартир сменили! Несмотря на занятость мужа, двоих маленьких сыновей, необходимость постоянного обустройства, Елена Сергеевна работала практически во всех гарнизонах — медсестрой, — рассказывает Сорокина.

Одно из событий прошлого особенно врезалось в память супругов. В 1991 году часть военную часть в Волгоградской области расформировывают. Семья снимала у бабушки глинобитную мазанку ещё довоенной постройки.

— И этот «божий одуванчик» требует, чтобы Елена с детьми съехала с жилплощади немедленно: «Ты ведь офицерская жена, из-за тебя и я могу пострадать!». И Елена Сергеевна, взяв своих мальчиков, забежав за беременной женой замполита, стала пробиваться к воинской части, где был муж с сослуживцами. Там — пикеты, не пройти. Не растерялась, сделала подкоп под забором, переправила детей, беременную женщину, потом уж и сама. Настоящая жена офицера! Всегда вместе, не сдаваясь, не раскисая, всё преодолевали.

Сейчас у супругов уже двое внуков, внучка. Любят путешествовать, возиться на даче. Также Василий Юрьевич и Елена Сергеевна мечтают поженить внуков, погулять на свадьбе внучки и увидеть правнуков.