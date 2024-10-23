Среда, 23 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В рязанском загсе рассказали историю пары, которая познакомилась благодаря деревенскому пруду

Дата публикации

Валерия Мединская

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории любви рязанских пар. Одну из них на своей странице ВКонтакте разместила руководитель ведомства Елена Сорокина.

Супруги Шматковы отметили 25 лет со дня свадьбы. Сорокина рассказывает, что важную роль в их знакомстве сыграл деревенский пруд.

— Итак, две рязанские деревни — их разделяет пруд. Подростковые компании, гостившие у деревенских родных, пришли купаться. Каждая — со своей стороны. Ирину юноши заприметили сразу и договорились: кто первый пруд переплывет, тот и знакомится. Андрей выложился по максимуму и опередил брата. Общение с Ириной продолжалось всё лето и не закончилось по возвращении в город…до ноября. Здесь влюблённые решили сделать перерыв в отношениях. Почему? Об этом не говорят, да, может, тогда и сами не понимали — зачем и почему, — рассказывает Сорокина.

Снова встретились Андрей и Ирина в мае, и снова у пруда. Оказалось, что и чувства никуда не делись, и оба повзрослели. Вскоре Андрею пришла пора уходить в армию. А как молодой человек вернулся, сделал Ирине предложение.

— Знаете, как давно это было? 25 лет назад! Сейчас у супругов Шматковых два красавца сына, крепкая, дружная семья! С серебряной свадьбой вас, уважаемые супруги Шматковы! — поздравляет пару начальник ГУ ЗАГС.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

На Касимовском шоссе в Рязани зарезали мужчину

Во время пьяной ссоры ножевое ранение получил Евгений Г., 1984 года рождения.
Новости кино и телевидения

Два рязанских актёра снялись с Гариком Харламовым в новом сезоне комедии «Гусар»

Актёры Алексей Фаддеев и Виктор Рябов рассказали о съёмках сериала и, конечно, вспомнили Рязань.
Новости Рязани и области

В Рязани арестовали женщину, обвиняемую в убийстве сожителя

С учётом позиции прокурора, женщина арестована на 2 месяца, до 18 декабря.
Новости Рязани и области

Прокуратура выявила нарушения в работе экс-начальника управления культуры Рязани

По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении