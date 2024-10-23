В рязанском загсе рассказали историю пары, которая познакомилась благодаря деревенскому пруду

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории любви рязанских пар. Одну из них на своей странице ВКонтакте разместила руководитель ведомства Елена Сорокина.
Супруги Шматковы отметили 25 лет со дня свадьбы. Сорокина рассказывает, что важную роль в их знакомстве сыграл деревенский пруд.
Снова встретились Андрей и Ирина в мае, и снова у пруда. Оказалось, что и чувства никуда не делись, и оба повзрослели. Вскоре Андрею пришла пора уходить в армию. А как молодой человек вернулся, сделал Ирине предложение.