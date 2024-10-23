В рязанском загсе рассказали историю пары, которая познакомилась благодаря деревенскому пруду

— Итак, две рязанские деревни — их разделяет пруд. Подростковые компании, гостившие у деревенских родных, пришли купаться. Каждая — со своей стороны. Ирину юноши заприметили сразу и договорились: кто первый пруд переплывет, тот и знакомится. Андрей выложился по максимуму и опередил брата. Общение с Ириной продолжалось всё лето и не закончилось по возвращении в город…до ноября. Здесь влюблённые решили сделать перерыв в отношениях. Почему? Об этом не говорят, да, может, тогда и сами не понимали — зачем и почему, — рассказывает Сорокина.