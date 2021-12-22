В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открылся суперстор «Магнит Экстра»

22 декабря в 09:00 в «М5 Молл» начал работу первый в регионе суперстор «Магнит Экстра». Новый магазин площадью почти 4 000 кв. метров станет одним из значимых объектов ритейла в Рязани, предлагая своим покупателям полезные сервисы и технологии.

В ассортименте молловского «Магнита» представлено около 22 000 товаров, в том числе в категориях «фреш» и «ультрафреш», собственные торговые марки компании, импортные товары, кулинария и выпечка, которые посетители смогут оценить и приобрести в ходе предновогоднего шопинга.

В молловском суперсторе упор сделан на локальные товары: здесь широко представлена продукция местных поставщиков. За свежесть охлажденной рыбы отвечает умная туманообразующая система — технология, которая позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продуктов. Здесь созданы зона здорового питания и зона для детского творчества. Покупателей порадует также отдел готовой кулинарии, где представлен выбор блюд для завтрака, перекусов и ужинов, а также еда навынос. Предложения в зоне кулинарии будут постоянно совершенствоваться и расширяться с учетом сезонности и локальных предпочтений жителей. Для тех, кто покупает только готовые блюда, в молловском «Магните» предусмотрена отдельная касса. Для любителей кофе в зале работает кофемашина, которая сварит ароматный напиток.

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Традиционно в пространство молловского суперстора интегрированы различные цифровые сервисы и элементы: прайс-чекеры, с помощью которых можно проверить цену, акцентное освещение и современное оборудование, которое удобно и экономично в использовании.

«Рязанская область – важный регион для развития нашей сети. Мы идем в ногу со временем и понимаем, что наши торговые объекты должны соответствовать самым современным технологиям и при этом оставаться доступными в части ценовой политики. В новом магазине мы представили широкий ассортимент товаров с акцентом на продукцию местных поставщиков. Уверены, что наш суперстор понравится жителям города, которые будут посещать его с большим удовольствием», – прокомментировал директор филиала сети «Магнит» в Рязани Игорь Баранцов.

В рамках комплекса мероприятий компании по профилактике распространения вирусных заболеваний в зоне кассы установлены защитные экраны и размещены напольные стикеры, чтобы покупатели могли ориентироваться на разметку и соблюдать безопасную дистанцию с другими посетителями. Несколько раз в день в магазине будут проводить дезинфекцию помещений, тележек, кассового оборудования. Весь персонал будет проходить обязательный ежедневный осмотр на предмет состояния здоровья с измерением температуры. Для покупателей установлены антисептики, а также будут бесплатно выдаваться маски.

25 декабря в новом «Магните» можно не только купить все необходимое, но и попасть на праздничное мероприятие, которое суперстор подготовил в честь открытия в «М5 Молл». Праздник начнется в 10:00 и продлится до 20:00. «Магнит» подготовил массу интересных полезных площадок и сладких подарков для посетителей: встреча с Дедом Морозом, живая музыка на саксофоне, сладкая вата и помощь в активации мобильного приложения «Магнит», которое поможет быть в курсе всех самых полезных новостей сети.

Суперстор «Магнит» открылся в «М5 Молл» 22 декабря в помещении у входа №4.