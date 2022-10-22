В Рязанском театре драмы поставили «Тартюфа» с бананами и битбоксом

В пятницу, 21 октября, в Рязанском театре драмы стартовал юбилейный 235-й театральный сезон. С открытием и с завершением ремонта коллектив театра и зрителей поздравила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина. Губернатор Рязанской области Павел Малков также передал свои поздравления и корзину цветов.

Первым спектаклем в обновлённом театре стала комедия «Тартюф». Постановка приурочена к 400-летию Ж.Б. Мольера, но адресована она современным зрителям со смелым взглядом на всё, что происходит на сцене и за её пределами. Спектакль поставила уже знакомый рязанцам режиссёр Гульнара Галавинская. Как и другие её работы, «Тартюф» получился ярким, кричащим, никого не оставляющим равнодушным.

И дело здесь, конечно, не только в цветовом и звуковом решении, хотя экстравагантные костюмы и органная музыка в сочетании с битбоксом производят мощное впечатление. Как ни странно, проблемы, о которых Мольер говорил 400 лет назад, актуальны до сих пор. Изменилась мода, стала другой речь, поменялись привычки, но нам по-прежнему понятны конфликты между свекровью и невесткой, споры между родителями и детьми, забавная ревность юных влюблённых, мошенники в личине святош и доверчивые простаки.

Сюжет Мольера в театре драмы оставили без изменений, но рассказали его современным языком (перевод Сергея Самойленко) и добавили современных деталей: электронные сигареты, которые курят герои, йога, которой занимается Мариана (Дарья Егорова), бананы, которые надменно и вальяжно поедает Клеант (Андрей Блажилин) и многое другое. Всё вместе это создаёт безумный-безумный мир господина Оргона (Тартюф), что даже и неудивительно, почему он доверился такому «доброжелательному», «смиренному» и «праведному» Тартюфу (Никита Левин). Мошенник же целыми днями молится о заблудших, мимоходом разжигая среди них нешуточные ссоры. И вот уже отец выгоняет сына из дома, не доверяет жене, собирается выдать дочь за нелюбимого и лишить всех наследства.

А ещё Тартюф ухаживает за садом. Всё у него цветёт и зеленеет, и лишь одна деталь выдаёт истинные намерения лицемера: к каждому дереву привязана бутылка, в которую стекает сок. Вот так же Тартюф собирается вытянуть все соки из Оргона и его домочадцев под видом благих деяний.

Но, как известно, на всякого мудреца довольно простоты, и с Тартюфом удаётся справиться, правда, при помощи нехитрого обмана. Таким образом, добро побеждает зло его же оружием.

В следующий раз спектакль можно будет увидеть 22 и 23 октября.

Фото Рязанского областного театра драмы

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