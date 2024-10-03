В рязанском Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел концерт ко Дню учителя

В мероприятии приняли участие заместитель секретаря рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, региональный координатор партпроекта «Новая школа», председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина, директор Рязанского педагогического колледжа Марина Денисова, педагоги рязанских школ.

– День учителя – это праздник, когда мы отдаем дать уважения вашим усилиям, неустанному труду и преданности делу. Вы формируете характер ваших воспитанников, вдохновляете, поддерживаете и, порой, становитесь для них лучшими друзьями. Ваши уроки – это не только цифры и буквы, но и важные уроки жизни, наполненные мудростью и заботой. Благодаря вам наши дети растут уверенными, умными и добрыми людьми, – подчеркнула Елена Синица. – Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, счастьем и гордостью за тех, кого вы ведете по жизненному пути. Пусть ваши труды будут оценены, а ваша доброта возвращена вам многократно. Желаю вам здоровья, терпения и непрекращающегося вдохновения!

В современном мире перед педагогами стоят новые и важные задачи. Они должны не только передавать знания, но и формировать у учеников навыки, которые помогут им стать успешными в будущем. Это требует от учителей постоянного развития, поиска новых методов и подходов к обучению.

– В образовательном процессе всегда была, есть и будет основная ключевая фигура – это учитель. Это не только передача знаний и опыта, который сформирован целыми поколениями. Это воспитательная работа, которую вы проводите. Вы помогаете подрастающему поколению формировать свое мировоззрение и ценности. И, конечно, вы являетесь для них наставниками и примером для подражания, – отметила Елена Митина. – Низкий вам поклон за вашу любовь к детям, за то, что вы совмещаете в себе молодость души и мудрость слова, за то, что вы своим ежедневным трудом доказываете, как важно быть личностью. Поздравляю вас с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой. Пусть каждый день у вас начинается с улыбки!

За многолетний добросовестный труд в сфере образования, высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя педагогам были вручены Благодарственные письма от секретаря рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова и от регионального координатора партпроекта «Новая школа» Елены Митиной.

Подарком для всех приглашенных стал праздничный концерт, в котором приняли участие артисты Рязанского областного Дворца культуры и искусства Валерий Вахрамеев, Ирина Воликова и Ольга Дьяченко, а также студенты Рязанского музыкального колледжа Анна Быкова, Михаил Плотников и Даниэла Чернякина.