В рязанском Роспотребнадзоре ответили на вопросы о новом штамме коронавируса «омикрон»

В региональном Управлении Роспотребнадзора ответили на семь вопросов о новом омикрон-штамме COVID-19, пишет пресс-служба ведомства.

1. Чем «омикрон» отличается от других штаммов коронавируса?

Мутации в новом варианте повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки, влияют на увеличение инфекционности.

2. Когда впервые был обнаружен «омикрон»?

В Южной Африке, самые ранние образцы датированы 9-11 ноября 2021 г. В конце ноября «омикрон» уже фиксировали в странах Европы.

3. Обнаружен ли новый штамм в России?

Нет. Роспотребнадзор продолжает мониторинг.

4. Могут ли существующие тест-системы определить «омикрон»?

Да. Тест позволит подтвердить диагноз и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму.

5. Тех, кто вернулся из зарубежных стран, будут обследовать на наличие «омикрона»?

Гражданам, которые находились по личным нуждам, в африканском регионе, прежде всего в ЮАР, потребуется соблюдать 14-дневный карантин по возвращении. По оперативным данным речь идет о нескольких сотнях человек.

6. Эффективны ли российские вакцины против нового штамма «омикрон»?

Учёные России и мира изучают возможности нейтрализации «омикрона» антителами, вызванными вакцинацией или перенесенным ранее заболеванием.

7. Какие меры профилактики помогут избежать заражения «омикроном»?

Те же, что и в случае со старыми штаммами: вакцинация, ревакцинация, мытьё рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.