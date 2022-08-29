Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанском регионе ищут 51-летнего мужчину из Тульской области

Фото из группы Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Рязанской области ВКонтакте

В Рязанской области ищут 51-летнего мужчину, который пропал 17 июля в Тульской области.

Костюшин Василий Николаевич 1970 года рождения.

Особые приметы: на спине шрам от операции, предположительно борода.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.

Одежда: серая футболка, чёрные брюки, чёрные ботинки.

Как говорится в сообщении Поискового отряда «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Просьба сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или на 112.

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