В Рязанском регионе 8 сентября состоится «День Пушкинской карты»

В Рязанском регионе 8 сентября пройдёт акция «День Пушкинской карты». Инициировало мероприятие, приуроченное к Международному дню грамотности, областное министерство культуры. Об этом сообщает мэрия Рязани.

8 сентября во всех образовательных учреждениях региона с учащимися встретятся ведущие деятели искусства и культуры. Они представят программу, анонсируют афишу «Пушкинской карты» и расскажут, как можно присоединиться к проекту и приобрести билеты на мероприятия.

Пункты помощи молодёжи в оформлении «Пушкинской карты» 8 сентября будут работать в библиотеках Централизованной библиотечной системы Рязани:

— Библиотека-филиал №1 (ул. Трудовая, д. 16/29);

— Библиотека-филиал №2 (ул. Белякова, д. 5);

— Библиотека-филиал №3 (ул. Станкозаводская, д. 11);

— Библиотека-филиал №4 (ул. Гоголя, д. 35 к. 2);

— Библиотека-филиал №5 (ул. Шаповская, д. 58);

— Библиотека-филиал №6 (ул. Сельских Строителей, д. 4 к. 1);

— Библиотека-филиал №7 (ул. Зубковой, д. 30 корп. 2);

— Библиотека-филиал №8 (пос. Солотча, ул. Владимирская, д. 32а);

— Библиотека-филиал №9 им. П.Н. Васильева (ул. 7-ая Линия, д. 5);

— Библиотека-филиал №10 (ул. Предзаводская, д. 7);

— Библиотека-филиал №12 (ул. Новосёлов, д. 17);

— Библиотека-филиал №13 (ул. Щорса, д. 35а);

— Библиотека-филиал №14 (ул. Карла Маркса, д. 11);

— Библиотека-филиал №15 (ул. Магистральная, д. 17).

Проект «Пушкинская карта» реализуется в России с 2021 года. За счёт федерального бюджета для студентов и школьников приобретаются билеты в музеи, театры, на выставки и концерты.