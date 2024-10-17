В Рязанском районе установили карантин по бешенству

В деревне Матвеевка Рязанского района введен карантин по бешенству. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Карантин будет длиться в течение 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого животного. В это время запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами и любые перемещения восприимчивых животных, кроме их убоя на специализированных предприятиях. Запрещены ярмарки и выставки, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Администрации Рязанского района рекомендовано отловить бродячих животных, изолировать их и вакцинировать.

Отмечается, что ограничения касаются территории деревни Матвеевка Окского сельского поселения и личного подворья.