Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском районе состоится V лыжный марафон «ЭКОПАРК-SKI — 2023»

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Источник: Минспорт Рязанской области ВКонтакте

На территории биатлонного комплекса «Алмаз» в посёлке Варские 28 января пройдёт V лыжный марафон «ЭКОПАРК-SKI — 2023» на призы Сергея Колесникова.

Как сообщает Минспорт Рязанской области, состязания пройдут на дистанциях 50 км и 25 км свободным стилем. Гонки стартуют в 10 часов утра.

Для участия нужно зарегистрироваться.

К участию в гонках на дистанцию 50 км допускаются мужчины и женщины в возрасте от 19 лет, в гонках на дистанции 25 км смогут участвовать мужчины и женщины от 17 лет.

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