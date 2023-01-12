В Рязанском районе состоится V лыжный марафон «ЭКОПАРК-SKI — 2023»

На территории биатлонного комплекса «Алмаз» в посёлке Варские 28 января пройдёт V лыжный марафон «ЭКОПАРК-SKI — 2023» на призы Сергея Колесникова.

Как сообщает Минспорт Рязанской области, состязания пройдут на дистанциях 50 км и 25 км свободным стилем. Гонки стартуют в 10 часов утра.

Для участия нужно зарегистрироваться.

К участию в гонках на дистанцию 50 км допускаются мужчины и женщины в возрасте от 19 лет, в гонках на дистанции 25 км смогут участвовать мужчины и женщины от 17 лет.