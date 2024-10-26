В Рязанском районе прокуратура завела дело из-за отключения отопления в Подвязье

По результатам представления, внесенного прокуратурой Рязанского района в адрес МКП ЖКХ «Рязанское» из-за превышения допустимой продолжительности отключения отопления в селе Подвязье, муниципальное предприятие направило письмо главе администрации района. В письме указана необходимость финансирования мероприятий по замене системы теплоснабжения в этом населенном пункте.

Согласно приказу директора предприятия, плата за отопление жителям с начала отопительного периода до устранения аварии не начислялась.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ. Дело направлено в государственную жилищную инспекцию области.