В Рязанском районе похититель пытался продать краденную магнитолу и детское кресло

В Рязанском районе задержали злоумышленника, которого подозревают в серии краж из припаркованных автомобилей. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратились двое жителей села Поляны. Из автомобиля одного пропало детское кресло, а у второго заявителя исчезли аккумулятор и автомагнитола. В обоих случаях на машинах обнаружили следы взлома.

В скором времени полицейские узнали, что в Рязани некий мужчина продает с рук детское автокресло и автомагнитолу. По описанию эти вещи оказались похожи на похищенные. Оперативники разыскали продавца и выяснили, что 29-летний рязанец причастен к кражам из автомобилей. У него обнаружили похищенное имущество.

В ходе расследования выяснилось, что это не единственные эпизоды хищения у злоумышленника. Установили, что он украл вещи из еще двух автомобилей. Ему помогал 18-летний приятель. Его местонахождение установлено, и мужчина доставили в отдел полиции. Краденое оборудование изъяли.

В отношении 29-летнего рязанца возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.