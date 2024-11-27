В Рязанском перинатальном центре зафиксировали «нашествие отрицательных»

В Рязанском перинатальном центре за сутки приняли роды у 8 женщин с отрицательным резус-фактором. Это явление пресс-служба центра назвала «нашествием отрицательных».

За сутки в учреждении на свет появилось 19 детей, и у 8 рожениц был отрицательный резус-фактор. Отмечается, что такого количества сразу здесь и сейчас резус-отрицательных пациентов в Перинатальном центре не было. Интересно и то, что 6 младенцев, появившихся на свет, тоже оказались резус-отрицательными.

Сотрудники центра рассказали, что у резус-положительных родителей может родиться резус-отрицательный малыш. Правда, вероятность составляет 25%. А наоборот быть не может.

Резус-отрицательные люди составляют примерно 15% от всего населения мира, а среди отдельных национальностей отрицательный фактор может встречаться только у 1%.

Если ребенок, в отличие от мамы, резус-положительный, то таким мамам с целью профилактики осложнений в будущую беременность в течение 72 часов показано введение антирезусного иммуноглобулина.